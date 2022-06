Stranger Things - zwiastun 2. części sezonu. Czy wszyscy przetrwają starcie z Vecną?

Netflix

W 4. sezonie Stranger Things w Hawkins pojawia się nowe zagrożenie z Drugiej Strony, która wydawać by się mogło już została zamknięta. Otóż w miasteczku pojawia się Vecna, złoczyńca, który dostaje się do umysłów młodych ludzi i w taki sposób ich uśmierca. Nasi bohaterowie tym razem muszą udać się na Drugą Stronę, aby powstrzymać zagrożenie. W tym czasie Eleven zostaje zwerbowana przez dawnych opiekunów, aby odzyskać moce, a Joyce wyrusza na Kamczatkę po Hoppera, który, jak się okazuje, żyje.

W pierwszej części 4. sezonu otrzymaliśmy siedem odcinków, a przed nami jeszcze w tym roku druga część, w której dojdzie do ostatecznej konfrontacji z Vecną. Netflix opublikował zwiastun zapowiadający to, co nadejdzie 1 lipca. Zobaczcie:

Zwiastun, ale też wcześniejsze wypowiedzi twórców sugerują, że finał może być nie tylko epicki, ale też przyjdzie nam się z kimś pożegnać. Noah Schnapp wcielający się w Willa w jednym z wywiadów potwierdził, że ktoś może stracić życie w finale, ale oczywiście nie zdradził o kogo chodzi.

W obsadzie 4. sezonu znajdują się Winona Ryder jako Joyce Byers, David Harbour jako Jim Hopper, Finn Wolfhard jako Mike Wheeler, Noah Schnapp jako Will Byers, Millie Bobby Brown jako Eleven, Caleb McLaughlin jako Lucas Sinclair, Gaten Matarazzo jako Dustin Henderson, Cara Buono jako Karen Wheeler, Natalia Dyer jako Nancy Wheeler, Charlie Heaton jako Jonathan Byers, Joe Keery jako Steve Harrington, Sadie Sink jako Max, Maya Thurman-Hawke jako Robin, Brett Gelman jako Murray Bauman i Priah Ferguson jako Erica Sinclair. Wśród nowych nazwisk znajdują się Amybeth McNulty, Myles Truitt, Jamie Campbell Bower, Grace Van Dien i Regina Ting Chen.

Stranger Things 4. sezon 2 część