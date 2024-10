Madelaine Petsch w zwiastunie 2. rozdziału Strangers. Oto ciąg dalszy trylogii

fot. Lionsgate

Reboot Nieznajomych spotkał się z mieszanymi reakcjami widzów i krytykami. Niemniej jednak trylogia trwa, a do sieci właśnie trafił zwiastun 2. rozdziału The Strangers. Intensywnych emocji nie brakuje, co widać również po ekspresji bohaterki granej przez Madelaine Petsch (Riverdale). Zobaczcie sami.

The Strangers: Chapter 2 - zwiastun

The Strangers: Chapter 1 - fabuła, obsada, gdzie obejrzeć?

Młoda para (w tych rolach Petsch i Froy Gutierrez) przemierza kraj w kierunku nowego początku; niestety nie mają innego wyjścia, jak zatrzymać się w odosobnionym Airbnb w Oregonie i przeżyć noc terroru w towarzystwie trzech zamaskowanych nieznajomych.

Do obsady należą również George Young, Miles Yekinni, Ben Cartwright, Ella Bruccoleri, J.R. Esposito, Rebecka Sternberg, Rachel Shenton, Richard Brake, Stevee Davies, Pedro Leandro, Brooke Lena Johnson, Rafaella Biscayn, Florian Clare, Janis Ahern oraz Milo Callaghan.

Horror jest dostępny w ofercie do wypożyczenia w serwisach Amazon Prime Video, Cineman, Polsat Box Go oraz Rakuten.