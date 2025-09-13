Przeczytaj w weekend
Czy Straszny film 6 będzie poprawny politycznie? Odpowiedź twórcy zaskoczyła widzów

Panuje przeświadczenie, że współczesne komedie muszą być poprawne politycznie, by nikogo nie urazić. Czy Straszny film 6 też taki będzie? O to zapytano współtwórcę filmu Marlona Wayansa, który odpowiedział wprost.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  straszny film 6 
Straszny film Dimension Films
Marlon Wayans i jego bracia pracują nad kontynuacją serii, którą stworzyli. Straszny film 6 jest pisany już od kilku miesięcy, a Wayansowie odpowiadali wcześniej za pierwsze dwie części. W jednym z nowych wywiadów Marlona zapytano o polityczną poprawność, która współcześnie - według niektórych - jest zmorą komedii, ponieważ zbyt wiele osób skupia się na tym, by nikogo nie urazić. Aktor i współscenarzysta ma dobrą wiadomość.

Straszny film 6 bez granic

Wayans mówi wprost: Straszny film 6 będzie bez zahamowań. Obiecuje, że będą żartować ze wszystkich i nie przejmować się tym, że ktoś może poczuć się obrażony.

- Tworzymy ten film tak jak zawsze. Chcemy, aby wszyscy się śmiali. Nie obchodzi nas, jeśli ktoś jest wrażliwy. Każda wrażliwa osoba musi czasem pośmiać się z siebie. Musisz wiedzieć, że nie śmiejemy się tylko z ciebie, bo każdy dostanie szansę, by śmiać się z innych. Kiedy robiliśmy film Agenci bardzo specjalni, wyśmiewaliśmy wszystkich. Śmialiśmy się z osób czarnoskórych, śmialiśmy się z białych, z Latynosów. To jest nasz styl. Śmiejemy się z całego świata. Nie po to, by krzywdzić, ale by dać ludziom trochę humoru. Może w jakimś momencie kogoś obrazimy, ale nie każdy żart musi trafić w 100%. Jeśli jednak opowiadasz dowcip i 100 osób się śmieje, a jedna wychodzi, to nadal jest dobry żart.

Według Marlona Wayansa celem jest stworzenie filmu, o którym można rozmawiać i śmiać się wspólnie - także międzypokoleniowo. Sam uważa, że od lat nie było na ekranach świetnej komedii.

- Trzeba zaakceptować, że komedia się zmieniła. Nie tylko horror uległ zmianie, ale wszystkie filmy się zmieniły, tak jak i widownia. Cały świat się zmienił. Dlatego różnice pokoleniowe trzeba wykorzystać jako część struktury. Tak budujemy ten film, abyśmy mogli swobodnie o nim rozmawiać.

Regina Hall i Anna Faris ponownie zagrają główne role, tak jak w poprzednich częściach. Prace na planie ruszą jeszcze w tym roku, a premiera zaplanowana jest na 2026 rok.

Źródło: deadline.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  straszny film 6 
