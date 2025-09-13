Czy Straszny film 6 będzie poprawny politycznie? Odpowiedź twórcy zaskoczyła widzów
Panuje przeświadczenie, że współczesne komedie muszą być poprawne politycznie, by nikogo nie urazić. Czy Straszny film 6 też taki będzie? O to zapytano współtwórcę filmu Marlona Wayansa, który odpowiedział wprost.
Marlon Wayans i jego bracia pracują nad kontynuacją serii, którą stworzyli. Straszny film 6 jest pisany już od kilku miesięcy, a Wayansowie odpowiadali wcześniej za pierwsze dwie części. W jednym z nowych wywiadów Marlona zapytano o polityczną poprawność, która współcześnie - według niektórych - jest zmorą komedii, ponieważ zbyt wiele osób skupia się na tym, by nikogo nie urazić. Aktor i współscenarzysta ma dobrą wiadomość.
Straszny film 6 bez granic
Wayans mówi wprost: Straszny film 6 będzie bez zahamowań. Obiecuje, że będą żartować ze wszystkich i nie przejmować się tym, że ktoś może poczuć się obrażony.
Według Marlona Wayansa celem jest stworzenie filmu, o którym można rozmawiać i śmiać się wspólnie - także międzypokoleniowo. Sam uważa, że od lat nie było na ekranach świetnej komedii.
Regina Hall i Anna Faris ponownie zagrają główne role, tak jak w poprzednich częściach. Prace na planie ruszą jeszcze w tym roku, a premiera zaplanowana jest na 2026 rok.
Źródło: deadline.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
09
wrz
Tajemnica tajemnic
10
wrz
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
11
wrz
Babilon
12
wrz
Borderlands 4
12
wrz
Zombicide. Biała śmierć
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1960, kończy 65 lat
ur. 1944, kończy 81 lat
ur. 1951, kończy 74 lat
ur. 1959, kończy 66 lat