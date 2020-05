Strategie – top 40 najlepszych gier wg naEKRANIE.pl. Przy tych tytułach spędziliśmy długie godziny

Strategie to gatunek, który lata temu święcił triumfy na pecetach, później zaczęto eksperymentować z nim także na konsolach, a teraz… wyraźnie zszedł on na dalszy plan i kolejne produkcje tego typu trafiają na rynek stosunkowo rzadko. Mimo tego, na przestrzeni lat pojawiło się wiele wspaniałych tytułów, które wymagały taktycznego myślenia. Oferowały one przy tym także zabawę na naprawdę wiele godzin – zarówno w kampaniach dla jednego gracza, jak i trybach sieciowych, w których można było spędzić długie miesiące, a nawet lata. Postanowiliśmy więc przygotować kolejne zestawienie i tym razem wybraliśmy najlepsze strategie zdaniem redaktorów naEKRANIE.pl

Zestawienie, tak jak i poprzednio, zawiera wybrane przez nas tytuły – niektóre znalazły się tu ze względu na sentyment, inne z uwagi na to, jak duży wpływ wywarły na cały gatunek. Pierwsze 30 pozycji traktujcie bardzo umownie, bo nie byliśmy w stanie ich odpowiednio uszeregować. Każda z nich zasługuje na obecność na liście i uwagę z różnych powodów. Pierwsza dziesiątka to zaś gry najlepsze z najlepszych, takie, które nawet po wielu latach wspominane są przez nas z wielką radością.

Najlepsze strategie w historii wg naEKRANIE.pl – miejsca od 40. do 11.:

40. Fire Emblem: Awakening

W wyborach, jak możecie zauważyć, nie ograniczyliśmy się jedynie do strategii czasu rzeczywistego i klasycznych turówek. Znaleźliśmy tu także miejsce dla taktycznego XCOM: Enemy Unknown (chociaż cała seria XCOM i UFO mogłaby zostać tu wyróżniona), a także konsolowego Pikmin 3, które oferowało nieco inne podejście do gatunku. Nie brak tu jednak też prawdziwych klasyków – m.in. The Settlers III, Black and White czy Command and Conquer: Red Alert.

Najlepsze strategie w historii wg naEKRANIE.pl – miejsca od 10. do 1.:

10. Total War: Shogun 2

W najlepszej dziesiątce dominuje przede wszystkim dzieła prawdziwie kultowe. Starcraft zrewolucjonizował sieciowe granie w RTsy, a Twierdza to w Polsce absolutna klasyka, w którą zagrywał się niemal każdy. Nikt chyba też nie będzie szczególnie zaskoczony grą, która znalazła się na pierwszej pozycji…