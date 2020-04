RPG - top 50 najlepszych gier wg naEKRANIE.pl

RPG to gatunek, który na przestrzeni lat przeszedł bardzo długą drogę i jednocześnie też ogromną ewolucję. Współcześnie bardzo wielu twórców sięga po elementy, które dawniej kojarzone były właśnie z tego typu produkcjami. W naszym zestawieniu postanowiliśmy jednak skupić się przede wszystkim na tych grach, których zaszufladkowanie nie sprawia większych trudności i dlatego też nie uwzględniliśmy tutaj m.in. świetnego Assassin’s Creed: Odyssey czy ostatniego God of War, mających korzenie w przygodowych grach akcji. Znajdziecie tutaj jednak zarówno prawdziwą klasykę, trochę nowszych dzieł, a także wariacje na temat gatunku w postaci MMORPG oraz jRPG.

Na poniższej liście umieściliśmy najlepsze – naszym zdaniem – gry RPG w historii. Są to tytuły, które zrobiły na nas największe wrażenie, wciągnęły na wiele godzin lub po prostu wywarły ogromny wpływ na rozwój branży gier. I tutaj jeszcze kilka słów wyjaśnienia: miejsca od 50 do 10 nie mają konkretnej, ustalonej kolejności - każda z tych gier była dla nas warta wzmianki, ale ich różnorodność sprawiła, że uszeregowanie okazało się niemożliwe. Inaczej sprawy mają się z pierwszą dziesiątką, która była efektem burzliwych, redakcyjnych dyskusji.

Najlepsze gry RPG w historii wg naEKRANIE.pl - miejsca od 50. do 11.:

50. Final Fantasy

Jak widzicie, zestawienie jest naprawdę zróżnicowane. Znalazło się tu miejsce zarówno dla niezależnego Undertale, które zaskakiwało zarówno pod względem historii, jak i nietypowego pomysłu na rozgrywkę, klasyków pokroju Ultima VII i Might and Magic VI, a także kilku japońskich tytułów - m.in. Persona 5, zapomnianego już nieco Vagrant Story czy Xenoblade Chronicles, które wkrótce doczeka się gruntownego odświeżenia na Nintendo Switch. Nie mogło zabraknąć tutaj także... Tibii, bo jest to produkcja, od której wielu graczy zaczynało swoją przygodę z MMORPG lub wirtualną rozrywką w ogóle.

Najlepsze gry RPG w historii wg naEKRANIE.pl - miejsca od 10. do 1.:

10. Star Wars: Knights of the Old Republic

Finałowa dziesiątka to przede wszystkim prawdziwa klasyka - m.in. Fallout, Wrota Baldura i Planescape Torment. Na najwyższym miejscu podium pokusiliśmy się jednak o umieszczenie ex aequo dwóch skrajnie różnych gier - Wiedźmina 3 oraz Final Fantasy VII. Powód był prosty: nie mogliśmy zdecydować się na tylko jedną z tych gier, bo obie wywarły na nas ogromne wrażenie i zapewniły wiele emocji, a także godziny świetnej zabawy. Dzieło CD Projekt RED zachwycało swojskim klimatem, mnogością dostępnych atrakcji, a także świetną polską wersją językową, przygody Clouda były zaś niezwykle emocjonalne, a w momencie premiery zachwycały też rozwojem postaci (system Materii!) grafiką (szczególnie fenomenalnymi scenkami przerywnikowymi) oraz ścieżka dźwiękową, pełną zapadających w pamięć utworów.

Co sądzicie o naszych propozycjach? Czy macie podobne zdanie do naszych redaktorów? Dajcie nam znać w komentarzach.

