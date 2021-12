Strażnicy Galaktyki 3 - nowy wygląd Willa Poultera. Aktor zagra Adama Warlocka

fot. Marvel Studios

Strażnicy Galaktyki 3 są jeszcze we wczesnej fazie rozwoju. Wiadomo jednak, że w rolę Adama Warlocka wcieli się Will Poulter. Aktor niedawno pokazał swój nowy wygląd i fryzurę na mediach społecznościowych. Zdjęcie zostało dołączone do postu charytatywnego dla Alzheimers Research UK i możecie zobaczyć je poniżej.

Will Poulter został potwierdzony jako część obsady w październiku 2021 roku. Jego postać była za to zapowiedziana pod koniec Strażników Galaktyki Vol. 2 w 2017 roku. Bohater nigdy nie pojawił się na ekranie fizycznie, ale został przedstawiony jako dzieło rasy Sovereign. Drużyna superbohaterów ukradła im potężny przedmiot i zniszczyła część armii, więc prawdopodobnie Adam Warlock będzie się na nich za to mścić.

https://twitter.com/PoulterWill/status/1466468782432563205

Aktor jest podekscytowany tym, że może być częścią franczyzy Strażników Galaktyki, którą uważa za niezwykle kreatywną i wyjątkową. Choć nie dostaliśmy za wiele szczegółów na temat jego roli, pojawił się na zdjęciu wstawionym na media społecznościowe przez Jamesa Gunna w ramach celebrowania rozpoczęcia produkcji.