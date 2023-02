Strażnicy Galaktyki 3 - gwiazda The Suicide Squad zaliczyła debiut w MCU! Ma czerwoną skórę

Fot. Marvel

Strażnicy Galaktyki 3 to ostatnia część przygód uwielbianej przez widzów drużyny Marvela. Z okazji finału Super Bowl opublikowano nowy zwiastun widowiska. Łatwo przeoczyć, że w jednej scenie pokazano Danielę Melchior, która w The Suicide Squad zagrała Ratcatcher 2. W krótkich włosach i czerwonej skórze wygląda zupełnie inaczej w filmie DC. Warto jednak zwrócić uwagę, że za obie produkcje odpowiadał James Gunn, więc jest to jej kolejna współpraca z filmowcem. Zobaczcie jak wygląda.

Na koniec dodaliśmy nowe zdjęcia do Strażników Galaktyki 3, na których są między innymi Gamora i Rocket.

Strażnicy Galaktyki 3 - gwiazda Suicide Squad zaliczyła debiut w MCU

Kogo może zagrać Daniela Melchior w MCU? Tego nie wiadomo, ale z pewnością nie Moondragon, córkę Draxa. To potwierdzono. Część fanów zwróciła też uwagę na fakt, że wyglądem przypomina członka Nova Corps, których widziano w poprzednich odsłonach serii i Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind na EPCOT w Disney World.

Na początku galerii znajdziecie Danielę Melchior w nowej roli, potem porównanie do tego, jak wyglądała w The Suicide Squad.

Strażnicy Galaktyki 3 - Daniela Melchior

Strażnicy Galaktyki 3 - nowe zdjęcia

Strażnicy Galaktyki 3

Jak myślicie, kogo zagra gwiazda The Suicide Squad w MCU? Dajcie znać w komentarzu.

Strażnicy Galaktyki 3 - premiera w maju 2023 roku w kinach.