Strażnicy Galaktyki 3: Karen Gillan przeprasza za plakat. Jej poza to obiekt żartów

fot. Marvel

Niedawno wydany plakat Strażników Galaktyki 3 wzbudził skrajne reakcje sympatyków serii. Jest on utrzymywany w humorystycznym tonie, dlatego też wiele postaci ukazano z przymrużeniem oka. Widzimy, chociażby zabawnie wyglądającego psa w kostiumie astronauty lub Chrisa Pratta słuchającego muzyki. Najbardziej jednak uwagę przykuwa Nebula grana przez Karen Gillan. Wokół wyglądu bohaterki pojawiły się nie tylko prześmiewcze, ale co gorsze chamskie i seksistowskie komentarze. W większości odnosiły się one do ciała Nebuli, w tym braku widocznych kobiecych cech. Aktorka postanowiła publicznie wytłumaczyć, dlaczego zdecydowała się akurat na taką pozę. Nie zabrała jednak głosu w sprawie ubliżających treści.

Strażnicy Galaktyki 3

Karen Gillan - wyjaśnienie

Karen Gillan postanowiła obrócić całą sytuację w żart, pomijając przy tym wulgarne i niestosowne komentarze. Artystka odniosła się wyłącznie do zaprezentowanej pozy, by z uśmiechem na twarzy przeprosić za dziwną posturę Nebuli. Na swoim koncie na TikToku opublikowała filmik, w którym wyjaśniła, dlaczego jej sylwetka wyglądała w taki sposób.

Czy ktoś może mi powiedzieć, co myślałam, kiedy zdecydowałam się pozować w ten sposób na międzynarodowym, światowym plakacie, który pozostanie na zawsze? Pamiętam, że zrobiłam tę pozę i pomyślałam: „Myślę, że wyglądam tu całkiem fajnie”. Więc biorę pełną odpowiedzialność za ten wybór, ale o mój Boże, o co ja się opieram? Co robi mój łokieć?

Przyznała również, że poświęciła trochę czasu, by zrozumieć własną pozę. Zapowiedziała także, że pojawi się ona również w innym miejscu.

Wpatrywałam się w nią tak długo, że pomyślałam: „Może sięgam po broń, by wyciągnąć ją i walczyć z kimś?”. A potem przypomniałam sobie, że nie mam na sobie niczego, co mogłoby nosić broń... Zobaczycie tę pozę jeszcze raz gdzieś, gdzie najmniej będziecie się jej spodziewać.

Strażnicy Galaktyki 3 – premiera 5 maja 2023.