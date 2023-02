Strażnicy Galaktyki 3 - życie którego z bohaterów będzie zagrożone? Poznaliśmy już odpowiedź

Marvel

Do premiery filmu Strażnicy Galaktyki 3 pozostały niecałe 3 miesiące - nie dziwi więc specjalnie, że Marvel Studios powoli rozkręca kampanię promocyjną produkcji, która jeszcze przybierze na sile po wypuszczeniu do kin Ant-Mana 3. I tak do sieci właśnie trafił nowy, zaktualizowany już opis fabuły nadchodzącej odsłony MCU. Ujawnia on, że życie jednego z tytułowych bohaterów faktycznie będzie zagrożone; postacią tą jest Szop Rocket.

We wspomnianym wyżej opisie czytamy:

W Strażnikach Galaktyki 3 nasza ukochana grupa kosmicznych wyrzutków próbuje wieść spokojne życie na Knowhere. Ich codzienność zostanie jednak wywrócona do góry nogami przez echo przeszłości Rocketa. Peter Quill, wciąż wstrząśnięty po stracie Gamory, musi zebrać wokół siebie swoją drużynę w celu przeprowadzenia niebezpiecznej misji. Ocalić życie Rocketa - to zadanie, jeśli nie zakończy się powodzeniem, może doprowadzić do końca istnienia grupy Strażników Galaktyki w wersji, jaką znamy.

Przypomnijmy, że reżyser James Gunn od dłuższego czasu przedstawia nadchodzącą odsłonę MCU jako podsumowanie dotychczasowej historii Strażników - ma być ono niezwykle poruszające.

Strażnicy Galaktyki 3 - lista postaci, które zobaczymy w filmie MCU

Chukwudi Iwuji jako złoczyńca The High Evolutionary. Został opisany jako socjopatyczny, narcystyczny i czarujący. W komiksach przeprowadza okrutne eksperymenty na stworzeniach z całego uniwersum, w tym na Rockecie.

Film Strażnicy Galaktyki 3 wejdzie na ekrany polskich kin 5 maja.