Strażnicy Galaktyki 3 - nowe zdjęcie z filmu pokazuje zmianę w wyglądzie Nebuli

fot. Marvel

Strażnicy Galaktyki 3 to kolejny film MCU, który opowiada o losach tytułowej drużyny kosmicznych herosów uniwersum. Do sieci trafiło nowe zdjęcie promujące produkcję. Daje one lepsze spojrzenie na nową rękę Nebuli. Sposób jej wykonania przywodzi trochę na myśl technologię Wakandy. Zdjęcie jest dostępne na początku poniższej galerii.

W filmie nasza tytułowa drużyna bohaterów chce zbudować bezpieczną przystań dla kosmicznych uchodźców. Jednak po brutalnym ataku Star-Lord i reszta bohaterów muszą wyruszyć na niebezpieczną misję ochrony jednego z członków zespołu, co może doprowadzić do zniszczenia drużyny. W filmie pojawi się po raz pierwszy w MCU Adam Warlock.

Strażnicy Galaktyki 3 - zdjęcia

Strażnicy Galaktyki 3 - zdjęcie

W obsadzie filmu znajdują się między innymi Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Will Poulter, Pom Klementieff, Bradley Cooper, Vin Diesel i Karen Gillan.

Strażnicy Galaktyki 3 - premiera filmu w kinach w USA 5 maja 2023 roku.