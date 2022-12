Avengers 6: Secret Wars - może powrócić ważna postać MCU. Ta plotka podgrzewa atmosferę

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

@MyTimeToShineH to przeważnie dobrze poinformowana scooperka, czyli osoba z insiderską wiedzą o tym, co się dzieje za kulisami filmów w Hollywood. Nadal jednak jej doniesienia na temat Avengers 6: Secret Wars traktujemy jako plotkę. Zwłaszcza, że wciąż trwają prace nad scenariuszem i to, co jest aktualne teraz, w kolejnych miesiącach może się zmienić.

Avengers 6 - Iron Man powróci?

Według tego doniesienia w Avengers: Secret Wars ma powrócić Robert Downey Jr. jako Iron Man. Czytamy, że już dopełniono formalności na papierze i to ma stać się faktem. Jednak nie ma tutaj żadnych informacji o szczegółach powrotu i jaki to będzie Iron Man. Jako że Saga Multiwersum zbudowana jest na motywie alternatywnych światów równoległych można założyć, że będzie to zupełnie inna wersja Iron Mana, niż ta, która oddała życie w Avengers: Koniec gry. A tym samym jego gościnny powrót nie zniszczy dziedzictwa postaci i poświęcenia jakiego dokonał.

Dodatkowo czytamy, że rozważany jest epizod Roberta Downeya Jr. w filmie Armor Wars. Spekuluje się, że może to być w formie archiwalnego nagrania. Z uwagi na powiązanie Tony'ego Starka z Rhodesem (Don Cheadle) oraz istotnym motywem następczyni Iron Mana w postaci Ironheart, fabularnie ma to jakiś sens. Czekamy na dalsze szczegóły i potwierdzenia.

Ostatnią informacją od MyTimeToShine dotyczącą MCU są rozmowy z Liv Tyler, aby powróciła do roli Betty Ross z Incredible Hulk. Nie wiadomo jednak, w którym projekcie uniwersum miałaby się pojawić.

Avengers 6: Secret Wars - premiera w 2026 roku w kinach.