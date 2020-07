Strażnicy Galaktyki - James Gunn ujawnił żart, który musiał wyciąć z filmu

James Gunn jest jednym z twórców Kinowego Uniwersum Marvela, którym studio pozwala przekuwać na ekran specyficzne poczucie humoru. Jednak zdarzył się taki moment, że reżyser musiał wyciąć pewną linię dialogu z filmu Strażnicy Galaktyki. W widowisku pojawia się scena rozmowy Quilla i Draxa, w której człowiek opowiada swojemu kosmicznemu kompanowi o Ziemi, z której pochodzi. W oryginalnej wersji Peter mówi, że pochodzi z Ziemi, miejsca wyjętych spod prawa takich jak Bonnie i Clyde czy John Stamos. Wtedy Drax odpowiada, że brzmi to jak miejsce, które może odwiedzić i zabić wiele osób. Zdanie o uśmierceniu ludzi zostało wycięte.

(in movie) Quill: I come from a planet of outlaws, Billy the Kid, Bonnie & Clyde, John Stamos.

Drax: Sounds like a place that I would like to visit.

Quill: Cool.

(cut) Drax: And kill many people there.

— James Gunn (@JamesGunn) June 29, 2020