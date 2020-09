Stumptown bez 2. sezonu. Zmiana decyzji! Koronawirus kasuje serial

fot. ABC/David Bukach

Stumptown okazał się sukcesem, więc stacja ABC w maju 2020 roku bez wahania zamówiła 2. sezon. We wrześniu 2020 roku podjęto jednak zaskakującą decyzję: stacja skasowała serial, a producenci będą szukać dla niego nowego domu.

Jak dowiedział się portal Deadline.com, Stumptown był planowany na jesień 2020 roku. Przez opóźnienia w starcie zdjęć spowodowane pandemią koronawirusa, nie ma fizycznej możliwości, by wypełnić to zobowiązanie. To właśnie jest powód, dla którego stacja ABC zmieniła zdanie i skasowała serial.

Stumptown jest kręcony w Los Angeles i na razie nie wiadomo, czy w ogóle mieliby możliwość powrotu na plan w 2020 roku z uwagi na złą sytuacją z koronawirusem w tym mieście. Dziennikarze twierdzą, że biorąc pod uwagę zmiany w kierunku kreatywnym i brak nadziei na prace na planie, mogliby potencjalnie przygotować 2. sezon na kwiecień 2021 roku. Gdyby nie pandemia, ten serial byłby kontynuowany. Obsada i ekipa zostali 16 września poinformowani o decyzji.

Jest to kolejny serial, który zostaje skasowany przez pandemią koronawirusa. Przy ogłoszenia zmian decyzji odnośnie przyszłości wspominano, że jest to kluczowy argumenty. Mówiono tak przy The Society, To nie jest OK oraz Z góry przepraszam.

Na razie nie wiadomo, czy ktoś będzie zainteresowany przejęciem projektu.