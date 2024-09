Stwór jednak będzie efektem CGI? Nowe nagranie z planu Fantastycznej czwórki

fot. materiały prasowe

Reklama

Jakiś czas temu internet obiegło zdjęcia Stwora, czyli członka Fantastycznej czwórki, w którego wciela się Ebon Moss-Bachrach. Było to zdjęcie z planu, które przedstawiało go jako charakteryzację. Wszyscy spodziewali się, że będzie to efekt komputerowy, podobnie do Hulka w MCU. Tylko Daniel Richtman, scooper z branży, uparcie stał przy swoim i przekonywał, że na zdjęciu widzimy dublera, który ma być odpowiednikiem Stwora na planie. Podczas postprodukcji ma on zostać zastąpiony efektami komputerowymi.



Jego słowa okazały się słuszne, ponieważ w sieci pojawiło się właśnie nagranie z planu Fantastycznej czwórki, na którym widać Ebona Moss-Bachracha w stroju motion-capture.



Fantastyczna Czwórka - obsada i data premiery

Reżyserem Fantastycznej Czwórki jest Matt Shakman, który wcześniej pracował nad WandaVision, Grą o Tron, The Boys, czy Sukcesją. W obsadzie znaleźli się Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Julia Garner, Ralph Ineson, John Malkovich, Paul Walter Hauser oraz Natasha Lyonne.

Fantastyczna Czwórka – premierę w kinach zaplanowano na 25 lipca 2025 roku.

Najwięksi wrogowie Fantastycznej czwórki

40. Aron – Zbuntowany członek rasy Obserwatorów. Jego chęć ingerencji w sprawy ziemskie postawiła go w kontrze zarówno do Fantastycznej Czwórki, jak i obserwatora Utau.