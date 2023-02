Suicide Squad: Kill the Justice League to gra usługa z battle-passem. Mamy też nowy gameplay

fot. WBIE

Na lutowym State of Play poświęcono aż 15 minut na nadchodzącą produkcję Suicide Squad: Kill the Justice League. W trakcie wydarzenia zaprezentowano nowy gameplay, który pokazuje, jak w akcji radzą sobie członkowie tytułowej grupy superzłoczyńców, a później ujawniono kilka szczegółów na temat gry. Niestety. prawdopodobnie nie wszystkie z nich przypadną do gustu graczom.

Suicide Squad: Kill the Justice League umożliwi zabawę w kooperacji dla maksymalnie czterech graczy, ale nie zabraknie również opcji grania solo. W tym drugim przypadku rolę pozostałych członków drużyny przejmą boty. Każdy z bohaterów ma dysponować innymi zdolnościami: Harley Quinn opisano jako zdecydowanie najbardziej "akrobatyczną" bohaterkę, a Kapitan Boomerang jest w stanie błyskawicznie przemieszczać się z miejsca na miejsce dzięki specjalnej rękawicy.

Podczas zabawy gracze będą zdobywać oraz to lepszy sprzęt i zwiększać tym samym poziom wyposażenia. Poinformowano również, że w grze pojawi się battle pass, a więc płatna przepustka pozwalające na zdobywanie dodatkowych, kosmetycznych przedmiotów.

Suicide Squad: Kill the Justice League - premiera 26 maja 2023 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series S/X.