Super Mario Bros nadal bije rekordy box office. Miliard dolarów to formalność?

fot. materiały prasowe

Drugi weekend Super Mario Bros jest dowodem na to, jak bardzo trafił on w gusta widzów w Ameryce Północnej oraz na całym świecie. Na pierwszym rynku notuje bardzo mały spadek frekwencji o zaledwie 41%. Po tak gigantycznym otwarciu spadki o 60% są standardem, więc mamy klarowny dowód na moc tej animacji. Dzięki temu zebrano 87 mln dolarów. Pobito rekord najlepszego drugiego weekendu w historii dla filmu animowanego. Miał go bez zaskoczenia film Kraina lodu 2 z wynikiem 85,9 mln dolarów. Razem na rynku amerykańskim ma 347,8 mln dolarów. Konkurencja nie miała szans i ucierpiała przez popularność animacji, na którą wszyscy chodzą po wiele razy.

Na świecie spadek frekwencji jest o wiele mniejszy, bo tylko 21%. To daje wynik 94,1 mln dolarów z 71 krajów. Sumując, na koncie 678 mln dolarówy przy budżecie 100 mln dolarów. Wszyscy są już pewni, że animacja bez problemu przekroczy miliard dolarów wpływów.

Egzorcysta papieża - box office

Na drugim miejscu zadebiutował horror Egzorcysta papieża z wynikiem 9,2 mln dolarów. Na świecie natomiast ma 27,4 mln dolarów. Sumując na koncie 36,5 mln dolarów przy budżecie 18 mln dolarów.

Renfield - box office

Podium zamyka debiutujący Renfield z wynikiem 7,7 mln dolarów. Jest to wielkie rozczarowanie i trudno będzie wyjść na zero przy budżecie 65 mln dolarów i prawdopodobnie takiej samej kwocie przeznaczonej na promocję. Mieszane recenzje nie pomagają. 2,2 mln dolarów z reszty świata też nie jest dobrą wiadomością.

John Wick 4 ma już razem na koncie 349,7 mln dolarów z całego świata przy budżecie 100 mln dolarów. Oficjalnie już pobito trójkę i jest to najbardziej dochodowa odsłona serii.