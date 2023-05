Super Mario Bros - ojciec bohatera w filmie. Kto stworzył jego wygląd?

fot. materiały prasowe

W filmie animowanym Super Mario Bros poznajemy rodzinę Mario i Luigiego. W grach nigdy nie pokazano ich rodziców czy innych członków rodziny, ale okazuje się, że takie plany były brane pod uwagę. Współreżyser hitu Aaron Horvath w rozmowie z Polygonem ujawnił, że Nintendo dało im szkice postaci, których nigdy w grach nie udało im się wykorzystać.

Super Mario Bros - rodzina Mario

- Dali nam szkice postaci, które stworzyli lata temu, ale nigdy ich nie wykorzystali. Ojciec Mario wygląda prawie identycznie jak na oryginalnym szkicu, które nam dali. Super było to wprowadzić do filmu.

Z filmowym ojcem Mario jest związana też ciekawostką. Jego głosem jest Charles Martinet, który był głosem Mario w grach od lat 90. Postać pełni kluczową rolę w filmie, bo nie akceptuje on, że jego synowie porzucają karierę na rzecz bycia hydraulikami.

Super Mario Bros

Matka Mario także była oparta na szkicu od Nintendo, ale tutaj pozwolili sobie trochę odejść od ich oryginalnego pomysłu i wprowadzić coś swojego. Wprowadzili więcej zmian w tej postaci, ale nadal jego zdaniem jest zbliżona do pomysłu ekipy Nintendo.

To też pokazuje zmianę podejścia Nintendo, które współpracowało przy projekcie. Gdy tworzono film aktorski Super Mario Bros. z 1993 roku, nie tylko nie chcieli nic przy nim robić, to jeszcze zachęcali twórców do eksperymentowania bez ich akceptacji.