Supergirl: Woman of Tomorrow - złoczyńca filmu obsadzony. Belgijski aktor dołącza do obsady

Jak raportuje serwis Deadline, Matthias Schoenaerts dołączył do obsady filmu Supergirl: Woman of Tomorrow. Belgijski aktor ma wcielić się w rolę złoczyńcy, którego tożsamość nie została póki co ujawniona. Biorąc jednak pod uwagę, że produkcja DCU ma opierać się na serii komiksowej ze scenariuszem Toma Kinga o tym samym tytule, możemy śmiało zakładać, którego antagonistę sportretuje Schoenaerts.

W rzeczonych, ukazujących się na amerykańskim rynku w latach 2021-2022 komiksach głównym złoczyńcą był Krem z Yellow Hills, który zabił ojca małej dziewczynki Ruthye - to właśnie ta ostatnia, poszukując oprawcy, zwróciła się o pomoc do Supergirl. Antagonista koniec końców starł się z samą Kobietą Jutra, najpierw poważnie raniąc psa Krypto, później uciekając statkiem kosmicznym superbohaterki. Krem nie posiada nadnaturalnych zdolności, choć nie jest do końca jasne, czy w trakcie swoich działań nie korzystał z magii.

Matthias Schoenaerts to 46-letni aktor, zdobywca Cezara za film Rust and Bone z 2012 roku. Mogliśmy go oglądać również w takich produkcjach jak Czerwona jaskułka, Kursk, Ukryte życie, The Old Guard, Amsterdam, czy w tegorocznym serialu Reżim, w którym partnerował na ekranie Kate Winslet.

Przypomnijmy, że w tytułową rolę w filmie wcieli się Milly Alcock. Reżyserem jest z kolei Craig Gillespie.

Supergirl: Woman of Tomorrow będzie jedną z pierwszych odsłon rodzącego się DCU. Produkcja ma wejść na ekrany kin 26 czerwca 2026 roku.

