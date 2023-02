Supergirl: Woman of Tomorrow - James Gunn o fabule. Takiej Supergirl jeszcze nie widzieliśmy?

DC

W pierwszym rozdziale nowego filmowego uniwersum DC, zaplanowano szereg nowych filmowych i serialowych projektów. Jednym z nich będzie film Supergirl: Woman of Tomorrow, który ma przedstawić zupełnie inne spojrzenie na tytułową bohaterkę.

W centrum wydarzeń będzie oczywiście Kara Danvers znana jako Supergirl i kuzynka Supermana, ale według informacji Variety, widzów czeka unikalna perspektywa na postać, która zdaniem Jamesa Gunna ma być znacznie bardziej "hardcorowa".

Film zainspirowany zostanie komiksami Toma Kinga o tym samym tytule z 2021 i 2022 roku. Gunn ujawnił, że eksplorowana będzie nieco inna geneza bohaterki, która przez lata tułała się na odłamku Kryptonu i ciągle widziała czyjąś śmierć. Będzie to zatem inne wychowanie niż to, którego doświadczył Superman - zesłany na Ziemię i zaopiekowany przez kochające się małżeństwo. Gunn zapowiada zatem, że Supergirl będzie miała zupełnie inną perspektywę i będzie nieco ostrzejsza w swoich działaniach.

DC

Supergirl: Woman of Tomorrow - o czym komiks Toma Kinga?

Supergirl: Woman of Tomorrow od Toma Kinga przedstawia początkowo losy Krypto oraz Ruthye, dziewczyny poszukującej zemsty po tym, jak jej ojciec został brutalnie zamordowany przez człowieka o imieniu Krem. Ruthye szukała łowcy nagród, aby pomógł jej odnaleźć swój cel, co prowadzi ostatecznie do natknięcia się na Karę Zor-El (Supergirl).

Podczas gdy Kara początkowo odmawia zaangażowania się, ostatecznie dołącza do krucjaty Ruthye po tym, jak dowiaduje się, że Krem jest odpowiedzialny za otrucie Krypto. W rezultacie Kara i Ruthye wyruszają na galaktyczną przygodę przez kosmos, aby szukać sprawiedliwości. Woman of Tomorrow eksploruje wersję Kary, która traci swoją niewinną stronę, aby przekształcić się w najemniczkę, która tworzy własne zasady. Ta wersja przeklina, żyje jakby nie było jutra, a nawet pije sporo alkoholu.

Jeśli zatem chodzi o filmową adaptację, możemy spodziewać się, że akcja będzie rozgrywała się w kosmosie. Słowa Gunna mogą też oznaczać, że Superman nie będzie na starcie DCU świadomy istnienia swojej kuzynki. Ostra wersja bohaterki może oznaczać, że będzie ona brutalnie wykańczała swoich wrogów, ale spotkanie z Ruthye i Krypto może być dla niej moralnie uzdrawiające, pokazując, że zabijanie nie jest rozwiązaniem.

DCU - wszystkie ogłoszone projekty

Creature Commandos - serial animowany

Na ten moment projekt nie ma daty premiery.