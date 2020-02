Superman & Lois - wyciek scenariusza. Nowe postacie, alkoholizm i polityka

Dziennikarze portalu Primetimer mieli wejść w posiadanie scenariusza pilota nowej produkcji stacji The CW, serialu Superman & Lois. Zawarte w materiale informacje postanowili upublicznić w sieci - rzucają one nowe światło na to, czego powinniśmy spodziewać się po ekranowej opowieści. Oto najważniejsze z rewelacji:

Na początku historii Lois Lane nadal będzie pracować w Daily Planet - Clark Kent został jednak zwolniony z redakcji w czasie realizacji planu inspirowanych politycznie masowych zwolnień;

Jonathan Kent, ojciec Clarka, nie żyje, natomiast jego matka, Martha, wiedzie spokojne życie na jednej z farm w Kansas;

Lois i Clark mają parę 13-letnich bliźniaków, Jonathana i Jordana (druga z tych postaci została stworzona specjalnie na potrzeby serialu);

Dzieci tytułowej pary bohaterów znacznie różnią się od siebie pod względem fizycznym, jak i mentalnym - Jonathan cieszy się w szkole dużą popularnością, jest w niej także gwiazdą sportu; Jordana należy z kolei uznać za introwertyka, pochłoniętego przez komputery i gry wideo;

Chłopcy nie wiedzą jeszcze, że ich ojciec jest Supermanem - na razie nie wiadomo też, czy odziedziczyli po nim jakiekolwiek moce;

W serialu pojawi się także ojciec Lois, generał Samuel Lane, który zdaje sobie sprawę z prawdziwej tożsamości Człowieka ze Stali;

Przyjaciółka Clarka z dzieciństwa, Lana Lang, pracuje w banku w Smallville; jej mężem jest strażak Kyle Cushing, przy czym para zmaga się z małżeńskim kryzysem - mężczyzna ma także problem z alkoholizmem;

Lana i Kyle mają dwie córki: 14-letnią Sarę i 8-letnią Sophie, na których odbija się zła relacja pomiędzy ich rodzicami;

Wrogiem Supermana ma być tajemniczy The Stranger, którego tożsamość nie została jeszcze ujawniona.

Według ostatnich doniesień serial ma zadebiutować w ramówce The CW jesienią tego roku.