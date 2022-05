Coming out nowego Supermana - groźby śmierci i gwałtów. Ich autor ma problem ze słowem "dziewczyna"

Brian Chang/DC

W Kalifornii toczy się obecnie proces 34-latka z miejscowości Rossmoor, który tuż po zmianie definicji wyrazu "dziewczyna" w internetowym słowniku Merriama-Webstera zaczął wysyłać serię gróźb do decydentów firmy - mężczyznę rozsierdziło to, że Merriam-Webster dodał drugą definicję rzeczonego słowa, odnoszącą się do "osoby, która identyfikuje się płciowo jako kobieta". Jak się teraz okazuje, autor pogróżek kierował je również do wszystkich osób, które jego zdaniem były odpowiedzialne za coming out nowego Supermana, Jonathana Kenta.

Wiemy o tym ze złożonych pod przysięgą zeznań agenta FBI, Caseya Andersona. W toku postępowania sądowego wyjawił on, że 34-latek w reakcji na artykuł raportującego o bisekusalności młodego Kenta jako pierwszy serwisu IGN wysłał do siedziby portalu 8 gróźb. Jedna z nich posiadała następującą treść:

Zamierzam ostrzelać i wysadzić bombę w waszej siedzibie za dyskryminację konserwatyzmu i uciszanie osób z konserwatywnymi poglądami. Dobry demokrata to martwy demokrata. Zabiję was wszystkich za wymierzoną we mnie dyskryminację i uciszanie, którego doświadczam w odpowiedzi na krytykę radykalnej agendy homoseksualnej.

Podobne pogróżki mężczyzna wysłał również do siedziby DC i do niewyjawionego z imienia i nazwiska scenarzysty wydawnictwa; w tym drugim przypadku mieszkaniec Rossmoor groził "zabiciem i zgwałceniem autora", a później "zabiciem" jego żony.

W czasie rozprawy przed sądem mężczyzna wyjawił, że zmaga się z "zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, niekontrolowanym gniewem i depresją". Broniła go także jego matka, która stwierdziła, że jej syn "nie stanowi żadnego zagrożenia dla społeczeństwa, ponieważ jest systematycznie od niego izolowany i nie ma żadnego dostępu do broni". Istotne jest to, że mężczyzna od lat zachowywał się bez zarzutu przy matce, która nadal pełni rolę jego opiekunki prawnej. Gdy ta jednak zasypiała, 34-latek logował się do sieci i groził idącej już w setki grupie ludzi.

Tymczasem Jon Kent aka nowy Superman już niebawem dostanie od swojego chłopaka, Jaya Nakamury, unikalną pelerynę - dojdzie do tego w komiksie DC Pride 2022. Spójrzcie sami (w galerii znajdziecie także zapowiedź jutrzejszego zeszytu Superman: Son of Kal-El #11):

DC Pride 2022 - plansza