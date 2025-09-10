placeholder
Superman to wielki hit VOD. W grę wchodzą kolejne dziesiątki milionów dolarów

Samba TV opublikowała statystyki pokazujące wyniki oglądalności Supermana po premierze cyfrowej wersji na terenie Stanów Zjednoczonych. Warner Bros. i James Gunn mają kolejne powody do zadowolenia. To prawdziwy hit!
Wiktor Stochmal
Tagi:  superman 
DCU VOD
Materiał promujący film Superman fot. materiały prasowe
Superman Jamesa Gunna to bez dwóch zdań sukces finansowy. Produkcja na całym świecie zarobiła 614 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 225 mln dolarów. Według samego Warner Bros. udało się zdobyć 125 mln dolarów czystego zysku. Ta kwota może być znacznie większa niebawem, ponieważ premiera filmu w serwisach VOD była więcej niż zadowalająca.

Złoczyńca w Supergirl będzie prawdziwym potworem. W planach jest obrzydliwy redesign

Jak podaje Samba TV, która monitoruje statystyki produkcji debiutujących w serwisach VOD, Supermana obejrzano w 527 tysiącach gospodarstw domowych wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych. Taki wynik osiągnięto w zaledwie 3 dni. Inne blockbustery osiągały podobne liczby, ale potrzebowały na to więcej czasu. Oto krótkie porównanie:

  • Superman - 527k w 3 dni.
  • Minecraft: Film - 471k w 6 dni.
  • Mission: Impossible – The Final Reckoning - 618k w 6 dni.

Zważywszy na to, że cyfrowa wersja Supermana kosztowała 30 dolarów, to można wyliczyć, że przy takim wyniku Warner Bros. dodało do swojego portfela kolejne 40 mln dolarów z samych Stanów. To oczywiście nie jest oficjalny wynik, więc należy go traktować z przymrużeniem oka. Faktem jest jednak, że zainteresowanie Człowiekiem ze stali nie słabnie i wygląda na to, że James Gunn zapowiadający kontynuację słusznie kuje żelazo póki gorące.

Ranking filmów o Supermanie

7. Superman IV - 10%

7. Superman IV - 10%
fot. Warner Bros.
Źródło: comicbookmovie.com

Co o tym sądzisz?
