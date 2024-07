Hawkgirl lata na planie Supermana. Zdjęcia kostiumu Zielonej Latarni – lepszy niż Ryana Reynoldsa?

fot. materiały prasowe

Plan zdjęciowy Supermana w Cleveland doczekał się pojawienia kolejnych aktorów, którzy zagrają superbohaterskie role w nowym filmie Jamesa Gunna. Do Człowieka ze stali w wykonaniu Davida Corensweta dołączyli właśnie Isabela Merced, która wciela się w Hawkgirl, a także Nathan Fillion, który ma okazję zagrać Guya Gardnera, czyli jedną z Zielonych Latarni. Poniższe zdjęcia pozwalają zobaczyć aktorów na planie w pełnej charakteryzacji i kostiumach.

Superman - pierwsze spojrzenie na Hawkgirl i Guya Gardnera

Uwagę zwraca strój Filliona, który doskonale znany jest z komiksów. Co ciekawe, na jego piersi widnieje logo Lord Technologies, korporacji założonej przez złoczyńcę Maxwella Lorda. Był on przeciwnikiem Ligi Sprawiedliwości, Korpusu Czarnej Latarni, a także Justice League International, do której należeli m.in. Batman, Blue Beetle oraz Guy Gardner. Z kolei Hawkgirl będzie posiadała swoją charakterystyczną broń, czyli buzdygan.

Superman - fabuła, obsada, premiera

Tytułowy superbohater próbuje godzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia w świecie, który uważa życzliwość za przestarzałą.

Oprócz Corensweta, w obsadzie znaleźli się Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Anthony Carrigan (Metamorpho), Edi Gathegi (Mister Terrific), Nathan Fillon (Guy Gardner) oraz Isabela Mercad (Hawkgirl).

Światowa data premiery została zaplanowana na 11 lipca 2025 roku.

