Superman - Henry Cavill nie podpisał jeszcze kontraktu na solowy film o bohaterze

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Henry Cavill powrócił do swojej roli Supermana w scenie po napisach widowiska Black Adam. Był to pierwszy występ aktora jako Człowieka ze Stali od 2017 roku. Wielu fanów sądziło, że sekwencja buduje podwaliny pod kolejny, solowy film o herosie. Okazuje się jednak, że jak na razie nie było żadnych formalnych umów w tej sprawie.

Portal The Wrap, na podstawie wielu wtajemniczonych w sprawę źródeł, twierdzi, że żaden scenarzysta ani reżyser nie jest obecnie związany z kontynuacją filmu Człowiek ze stali z 2013 roku.

Superman - umowa Henry'ego Cavilla

W rzeczywistości mówi się, że nie ma również „formalnej” umowy, aby Cavill ponownie zagrał Supermana, co oznacza, że ​​aktor nie jest obecnie zakontraktowany na żadne przyszłe występy w kreacji wspomnianego bohatera. Jak stwierdziło źródło The Wrap projekt o Supermanie nie ma na razie zielonego światła, ponieważ szefowie DCU, James Gunn i Peter Safran byli do tej pory zajęci ustalaniem dalekosiężnych planów uniwersum.