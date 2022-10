Black Adam - film pokaże rekordową ilość zgonów na ekranie. Tak twierdzi aktor

fot. Warner Bros.

Black Adam to nadchodzące widowisko o tytułowym antybohaterze z komiksów DC. Materiały promujące produkcję pokazały, że tytułowa postać będzie bardzo brutalna wobec swoich przeciwników i Black Adam nie będzie się wahał, aby zabijać wrogów. Noah Centineo, który wciela się w widowisku w Atom Smashera w rozmowie z Esquire stwierdził, że film ma mieć największą liczbę ekranowych śmierci ze wszystkich produkcji o superbohaterach. Ponadto widowisko ma "kwestionować moralność".

Szczegóły premiery filmu są trzymane w tajemnicy. W produkcji tytułowy antybohater zostaje uwolniony po wielu latach niewoli. Musi dostosować się do nowej rzeczywistości. Na swojej drodze spotyka grupę bohaterów Justice Society of America, którzy chcą go zwerbować w swoje szeregi. Black Adam będzie musiał zdecydować czy będzie zbawicielem Ziemi czy jej zagładą.

Black Adam - zdjęcia

Black Adam

Główną rolę w produkcji gra Dwayne The Rock Johnson. Ponadto w obsadzie znajdują się Noah Centineo jako Atom Smasher, Aldis Hodge jako Hawkman, Quintessa Swindell jako Cyclone, Sarah Shahi jako Isis, Marwan Kenzari w nieujawnionej roli złoczyńcy, James Cusati-Moyer, Bodhi Sabongui, Mohammed Amer, Uli Latukefu oraz Pierce Brosnan jako Doctor Fate. Jaume Collet-Serra reżyseruje na podstawie scenariusza Rory Haines i Sohrab Noshirvani.

Black Adam - premiera filmu w kinach w Polsce 21 października 2022 roku.