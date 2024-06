Nowe logo Daily Planet w DCU. Widać je na wideo z planu Supermana

fot. James Gunn

Pojawiło się krótkie wideo z planu Supermana w reżyserii Jamesa Gunna. Pokazuje scenografię, która jest tworzona na potrzeby filmu w Cleveland w stanie Ohio. Na filmiku widać kilka witryn sklepowych, a także nowe logo Daily Planet, gazety ze świata DC. O dziwo, nie widać globusa, ale możliwe, że ten element wciąż będzie obecny, na przykład na dachu budynku.

Nowe logo Daily Planet

Nowe zdjęcie z planu

James Gunn podzielił się także ujęciem z planu, gdy kręcili zdjęcia do Supermana w miejscowości LaGrange w stanie Georgia. To właśnie tam powstawała farma Kentów. Fotografia nie ujawnia nic oprócz zachwycającej panoramy.

Superman - informacje o filmie

Superman to nowy film Jamesa Gunna, który będzie rozgrywać się w DCU. Nie zobaczymy w nim jednak kolejnej genezy Człowieka ze stali. Bohater będzie już aktywnie działającym herosem. Twórcę zainspirowało wiele komiksów, w tym All-Star Superman i Superman for all Seasons. W główną rolę wcieli się David Corenswet. Poza tym na ekranie zobaczymy też Rachel Brosnahan jako Lois Lane. Ich i resztę obsady możecie zobaczyć w poniższej galerii, w której zestawiliśmy aktorów z granymi przez nich postaciami.

David Corenswet jako Clark Kent/Superman

Premiera została zaplanowana na lipiec 2025 roku. Nie wiadomo jednak, kiedy zobaczymy pierwszy zwiastun.