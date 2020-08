Superman jest silniejszy, niż myślicie. Jeśli trzeba, to przerzuci i... kwintyliony ton

DC

Zauważyliśmy już, że nasi Czytelnicy, bądź co bądź ludzie aż do bólu kochający popkulturę, uwielbiają tracić czas na zastanawianie się nad tym, jak duży ciężar jest w stanie unieść konkretny superbohater. Rozpatrywaliśmy już przypadki Hulka i Thora, teraz przyszła pora na Supermana. Sęk w tym, że komiksowy Człowiek ze Stali jest tak mocarny, iż ciężko to nam sobie wyobrazić.

Zapomnijcie na chwilę o tym, że zataczający kolejne kręgi wokół naszej planety Ostatni Syn Kryptona potrafi cofnąć czas. Nie zwracajcie też uwagi na podnoszenie przez niego autobusu czy podtrzymywanie wieżowca. To zupełnie nie oddaje prawdziwej skali mocy Supermana. Im dłużej jest on bowiem wystawiony na działanie promieni żółtego Słońca, tym jego potęga jeszcze wzrasta.

W świecie powieści graficznych pojawiały się już historie, w których dobiegający 30-tki Clark Kent rozrywał ziemskie kontynenty albo... trzymał we własnych dłoniach czarną dziurę. W zeszycie Superman #13 tytułowy bohater zdał sobie sprawę, że jest w stanie wycisnąć ciężar o masie Ziemi (5,9725 miliardów bilionów ton). Jakby tego było mało, heros trzymał go nad głową przez całe 5 dni...

Na tym jednak nie koniec. W serii All Star Superman Człowiek Jutra uniósł ciężar o masie 200 kwintylionów (jedynka i 30 zer w systemie dziesiętnym) ton jedną ręką. Zaraz po całym zdarzeniu przyznał, że "wydawało" mu się wtedy, iż jest w stanie podnieść znacznie więcej. Choćby tyle co w historiach ze Srebrnej Ery Komiksu. Superman przesuwał w nich gwiazdy bliżej planet, by później popchnąć całą galaktykę w nowym kierunku. Jeszcze bardziej zaskakuje fakt, że wciąż był wtedy chłopcem operującym jako Superboy.

Na wyczyny Supermana będziemy musieli jednak spojrzeć z nowej perspektywy, jeśli tylko zdamy sobie sprawę, że dochodziło do nich wówczas, gdy heros korzystał z mocy żółtego Słońca. Niebieski rodzaj gwiazdy jeszcze zwiększa bowiem jego siłę...