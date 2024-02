Superman: Legacy - obsada. Aktorzy i komiksowe postacie, w które się wcielają

fot. materiały prasowe

Reklama

Superman: Legacy to ważny film. Będzie to pierwsza kinowa produkcja, która otworzy nowe uniwersum DCU budowane przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. To co było wcześniej o nazwie DCEU zakończyło się po serii porażek, krytyki i niezbyt pochlebnie ocenianych decyzji studia Warner Bros. Nowe otwarcie ma zmienić kompletnie to, jak opowiadana będzie historia w czymś takim, jak spójnie połączone ze sobą fabularnie uniwersum filmowe.

James Gunn sam będzie reżyserować tę superprodukcję na podstawie własnego scenariusza. Zdjęcia mają ruszyć w marcu 2024 roku w Atlancie w Stanach Zjednoczonych. Historia ma skupiać się na Clarku Kencie aka Supermanie oraz Lois Lane. Obok nich jednak mamy zobaczyć żyjący świat, w którym już superbohaterowie istnieją i od dawna działają. Dlatego też kilka takich postaci zostało obsadzonych. Nie jest to jednak puste cameo, ale - jak zapowiadał sam Gunn - każda postać jest tutaj z uwagi na fabularną rolę do odegrania. A szczegóły samej historii nie są na ten moment znane.

Jako że zaraz ruszą prace na planie, postanowiliśmy dla Was przygotować pełne zestawienie ogłoszonej głównej obsady filmu. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak wyglądają aktorzy i ich komiksowe postacie. Czy sprawdzą się w tych rolach? Przekonamy się w 2025 roku, gdy odbędzie się premiera tej produkcji.

Superman: Legacy - obsada

Na zdjęciach możecie zobaczyć aktorów oraz postacie z komiksów DC Comics, w których się wcielą w nadchodzącej superbohaterskiej produkcji.