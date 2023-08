Superman: Legacy - Glenn Howerton jako Lex Luthor? Imponująca fanowska grafika

fot. Broadway Video // Sethmaker Shoemeyers Productions // Universal Television

W Superman: Legacy w roli Clarka Kenta wystąpi David Corenswet, a w Lois Lane wcieli się Rachel Brosnahan. W obsadzie są również Nathan Fillion, Isabela Merced, Anthony Carrigan oraz Edi Gathegi. Jeszcze nie wiadomo, kto zagra Lexa Luthora, ale wśród kandydatów do roli wymienia się m.in. Billa Skarsgårda, Alexandera Skarsgårda oraz Nicholasa Houlta.

Niektórzy widzą też jako Luthora Glenna Howertona, z którym James Gunn, czyli reżyser przyszłej produkcji, od dawna wyraża chęć współpracy. Przypomnijmy, że gwiazda U nas w Filadelfii i BlackBerry była nawet brana pod uwagę do roli Star-Lorda w MCU, więc nie jest wykluczone, że filmowiec mógłby właśnie jego obsadzić jako złoczyńcę swojego filmu o Supermanie. A sam Glenn Howerton chyba też widziałby siebie jako Lexa Luthora, ponieważ w relacji na swoim Instagramie udostępnił imponującą grafikę stworzoną przez fana. Zobaczcie poniżej obraz w wykonaniu artysty o imieniu Josh (profil clements.ink).

Glenn Howerton jako Lex Luthor - fan art

Co ciekawe fani chętnie zobaczyliby też Glenna Howertona w roli Reeda Richardsa w Fantastycznej Czwórce. Sam aktor przyznał, że według niego nie ma szans na zagranie tego bohatera, bo uważa się za wiecznego underdoga. Dodał, że na pewno rola sprawiłaby mu wiele radość, a do tego reżyser projektu Matt Shakman jest jego bliskim przyjacielem, więc byłby szczęśliwy mogąc z nim ponownie pracować. Jednak na razie nikt do niego nie zadzwonił z propozycją angażu.

Superman: Legacy - fabuła, premiera

Superman: Legacy opowiada historię Supermana, który próbuje pogodzić swoje kryptońskie dziedzictwo z ludzką osobowością jako Clark Kent z Smallville w Kansasie. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego sposobu życia, kierowanego ludzką życzliwością w świecie, który uważa życzliwość za staroświecką.

Superman: Legacy - premiera planowana jest na 11 lipca 2025 roku.