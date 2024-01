Superman: Red Son - twórca Kingsman chciałby zrobić film. Kto mógłby zagrać sowieckiego Człowieka ze stali?

Źródło: Warner Bros.

James Gunn i Peter Safran budują uniwersum DCU, ale obok tego będzie miejsce na samodzielne historie niezwiązane z żadnym stopniu z DCU. Chodzi o Elseworlds, w którym są już Batman Matta Reevesa, Joker, a także czarnoskóry Superman, który jest w planach. Czy dołączy do nich Superman: Red Son?

Superman: Red Son - Matthew Vaughn chce filmu

Matthew Vaughn nie raz w wywiadach opowiadał o tym, jak bardzo wielbi ten komiks i chciałby taki film zrobić. Teraz, gdy istnieje Elseworlds, a James Gunn z Peterem Safranem są wyraźnie otwarci na różne pomysły, wydaje się, że może być jakaś nadzieja.

- Myślę, że Red Son jest jednym z mądrzejszych komiksów, jakie przeczytałem. W naszym obecnym świecie wydaje mi się on jeszcze bardziej na czasie, ponieważ ludzka ignorancja tworzy więcej problemów. Teraz, gdy coraz więcej dowiadujemy się o Rosji i historii tego kraju...W roli tego Supermana widziałbym Henry'ego Cavilla.

Przypomnijmy, że komiks odpowiada na pytanie: co by było, gdyby Superman rozbił się w Związku Radzieckim, nie w Stanach Zjednoczonych? Pomysł na to, by Henry Cavill zagrał inną wersję Supermana na pewno spodobałby się wielu fanom aktora i postaci.

Na razie to luźne rozmowy. Nie ma nawet informacji, czy James Gunn byłby na coś takiego otwarty.