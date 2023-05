Superman: Legacy - kandydaci do ról. Kto zagra Człowieka ze stali, Lois Lane i Lexa Luthora?

DC

The Hollywood Reporter opublikował listę kandydatów, którzy są brani pod uwagę podczas castingu do filmu Superman: Legacy. Nie jest mowa tylko roli Clarka Kenta, ale także Lois Lane oraz Lexa Luthora. Kto więc zastąpi aktorów ze skasowanego DCEU? W te role do tej pory w kinie wcielali się Henry Cavill, Amy Adams i Jesse Eisenberg.

Superman: Legacy - kandydaci do obsady

Według THR wśród głównych kandydatów do roli Supermana/Clarka Kenta jest David Corenswet, który ostatnio grał w dobrze ocenianym filmie Pearl. Ma on 29 lat, więc jest w młodym wieku, którego James Gunn wymaga do tej roli. Źródła portalu sugerują, że w walce jest jeszcze dwóch innych kandydatów, ale ich tożsamość nie jest znana. Co więcej, informatorzy portalu mówią, że Jacob Elordi (Euforia), którego chcieli fani do tej roli, w ogóle nie brał udział w castingach.

Natomiast o rolę Lois Lane walczą Emma Mackey (gwiazda Sex Education), Rachel Brosnahan (gwiazda Wspaniała pani Maisel), Phoebe Dynevor (Bridgertonowie) oraz Samara Weaving (Krzyk 6). Na obecną chwilę nie wiadomo, która ma przewagę, ale źródła donoszą, że Brosnahan wypadła najlepiej na przesłuchaniach do roli, ale pada sugestia, że jej wiek może być przeszkodą, bo aktorka ma 32 lata, a James Gunn chce obsadzić młodszych na wiele lat. Informator podkreśla, że to są osoby brane pod uwagę i biorące udział w castingach, ale jeszcze długa droga do podjęcia decyzji, kto zagra.

Kto zagra Lexa Luthora? Tutaj na razie pada jedno nazwisko: Nicholas Hoult, którego ostatnio widzieliśmy w Renfieldzie. Tak donosi THR, ale Justin Kroll z Deadline twierdzi, że są oni w błędzie i Hoult walczy o rolę Supermana.

Phoebe Dynevor - kandydatka do Lois Lane

Źródła THR dodają, że poza tymi trzema postaciami, w Superman: Legacy pojawi się więcej znanych twarzy, bo świat DCU będzie już tętnił życiem, więc na ekranie poznamy więcej znanych bohaterów lub złoczyńców.

Superman: Legacy będzie pierwszym oficjalnym kinowym projektem DCU, czyli nowego uniwersum budowanego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Gunn wyreżyseruje na podstawie własnego scenariusza.

Premiera w 2025 roku.