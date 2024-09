Nowe zdjęcia Superman i Lois. Obsada obiecuje "emocjonujący" finał

The CW

Reklama

Superman i Lois to produkcja The CW, która powoli dobiega końca. Obsada oraz showrunnerzy porozmawiali z portalem Entertainment Weekly o nadchodzącym finale serialu, który adaptuje komiks Death of Superman z lat 1992-93. Natomiast, jak zaznaczył Brent Fletcher, większość wydarzeń "różni się" od materiału źródłowego, zatem wciąż wiele może zaskoczyć widzów.

- To ważne i wzruszające, i okazuje się być świetnym pożegnaniem z tym bohaterem i jego rodziną i tymi ikonicznymi postaciami, na których wam zależy. Jest w tym wiele ekscytujących niespodzianek, ale też wiele emocji.

Superman i Lois - nowe zdjęcia z finałowego sezonu

Entertainment Weekly opublikował również nowe ujęcia, na których widać tytułowych bohaterów oraz ich najbliższych. Zobaczcie sami.

Superman i Lois

Finałowy sezon Superman i Lois to jednocześnie oficjalny i definitywny koniec Arrowverse, ponieważ jest to ostatni serial związany z tym uniwersum. Nowe odcinki zadebiutują 17 października 2024 roku.