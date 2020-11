Superman & Lois - scenarzystka zwolniona przez zwracanie uwagi na problemy serialu?

fot. The CW

Superman & Lois to kolejny projekt serialowy przygotowywany przez The CW, który wejdzie w skład CWverse. Produkcja opowie oczywiście o losach tytułowych postaci, które w uniwersum grają odpowiednio Tyler Hoechlin oraz Elizabeth Tulloch.

Do nieciekawej sytuacji doszło w pokoju scenarzystów produkcji. W środę scenarzystka Nadria Tucker dowiedziała się, że jej kontakt przy produkcji Superman & Lois nie zostanie przedłużony. Dodatkowo stwierdziła, że decyzja ta spowodowana jest zapewne tym, że była głośnym głosem jeśli chodzi o krytykę licznych aspektów serialu. Twierdzi, że ostatnie miesiące spędzała na "zgłaszaniu żartów z #MeToo zawartych w dialogach", "obronie testu Bechdela (wskaźnik aktywnej obecności kobiet w treściach kultury) oraz naciskaniu na więcej kobiecych historii w produkcji. Wspomniała też, że walczyła o to, żeby czarnoskórzy aktorzy w serialu nie musieli wcielać się tylko w antagonistów.

The CW

Scenarzystka uważa dodatkowo, że wszystkie jej apele zostały zignorowane, co oznaczało zerwanie kontraktu. The CW nie skomentowało słów scenarzystki. Serial ma zadebiutować w lutym 2021 roku na The CW.