Superman & Lois - zdjęcia z pilotowego odcinka. Superman daje pokaz siły

Superman & Lois to nadchodzący superbohaterki serial stacji The CW. Tym jednak razem fani Supermana będą mieli okazję poznać jego losy z nieco innej strony. W nadchodzącej serii bohater i jego ukochana przeprowadzą się bowiem do Smallville, gdzie zmierzą się z nowym zadaniem - byciem rodzicami. Premiera produkcji, w której w głównych rolach zobaczymy Tylera Hoechlina oraz Elizabeth Tulloch, zbliża się coraz większymi krokami. Do sieci trafiły więc kolejne materiały promocyjne. Tym razem możemy obejrzeć zdjęcia z pilotowego odcinka. Co się wydarzy?

Materiały promujące pierwszy odcinek serialu Superman & Lois dają przedsmak tego, czego możemy spodziewać po pilocie. Zobaczymy z pewnością, jak Superman daje popis swojej siły oraz jak lata, poznamy jego synów - Jonathana (Jordan Elsass) oraz Jordana (Alexander Garfin), zobaczymy też ujęcie z pierwszego spotkania Lois i Clarka.

Superman & Lois - premiera serialu w USA już 23 lutego na The CW.