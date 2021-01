Superman & Lois - zwiastun serialu. Człowiek ze stali stawi czoła nowym wyzwaniom

The CW

Superman & Lois to kolejny projekt serialowy przygotowywany przez The CW, który wejdzie w skład Arrowverse. Produkcja opowie oczywiście o losach tytułowych postaci, które w uniwersum grają odpowiednio Tyler Hoechlin oraz Elizabeth Tulloch.

W serialu po latach zmagań w Metropolis z wszelkiej maści przestępcami od demonicznych miliarderów po najeźdźców z kosmosu, Clark Kent aka Superman i jego ukochana Lois Lane postanawiają przeprowadzić się do Smallville, aby zmierzyć się ze swoim największym do tej pory zadaniem - byciem rodzicami. Zwiastun serialu pokazuje więcej z życia Clarka Kenta i Lois Lane, a także ich nastoletnich synów, Jonathana (Jordan Elaas) i Jordana (Alexander Garfin), którzy dostają w materiale wideo sporo czasu. Widać więc, że będzie to istotny wątek dla całej produkcji. Fani zwracają też uwagę na warstwę wizualną i są zdania, że to produkcja wyróżniająca się na tle innych należących do Arrowverse. Czy wygląda filmowo? Przekonajcie się sami poniżej:

Premiera serialu 23 lutego na The CW.