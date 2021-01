Superman & Lois - superbohaterska rodzina razem na nowym plakacie serialu

The CW

Superman & Lois to kolejny, superbohaterski serial stacji The CW oparty na komiksach DC. Projekt zadebiutuje w lutym z 2-godzinnym wydarzeniem. Kampania promocyjna 1. sezonu produkcji znajduje się na ostatniej prostej. Do sieci trafił nowy plakat serialu, na którym możemy zobaczyć tytułową parę z ich synami. Grafika jest dostępna na początku poniższej galerii.

W serialu, po latach w Metropolis, zmagając się z wszelkiej maści złem takim jak najeźdźcy z kosmosu, zmutowane potwory czy demoniczni miliarderzy Clark Kent aka Superman oraz jego ukochana Lois Lane przenoszą się na rodzinną farmę bohatera. Wszystko po to, aby podjąć się najtrudniejszego jak dotąd zadania - bycia rodzicami.

W obsadzie produkcji już znajdują się między innymi Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Jordan Elass, Alexander Garfin oraz Adam Rayner.

Superman & Lois - premiera serialu na antenie stacji The CW 23 lutego.