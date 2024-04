Superman - James Gunn ma anegdotę. Nathan Fillion niszczy plan... naklejkami

źródło: mateirały prasowe

Produkcja filmu Superman wciąż trwa. Chociaż wiele szczegółów nadal pozostaje tajemnicą, James Gunn chętnie dzieli się zabawnymi anegdotami zza kulis. Ostatnio reżyser podzielił się tym, co robił Nathan Fillion (odtwórca Zielonej Latarni) na planie filmowym. Aktor kupił naklejki z twarzą filmowca oraz napisami "What Would James Gunn Do?" (tłumacząc na polski: Co zrobiłby James Gunn?) i nalepił je na terenie całego obiektu.

- Nathan Fillion przyniósł dziś naklejki, które nalepił na terenie całego planu filmowego (w tym na komputerze Stephane'a Cerettiego [nadzorcy efektów specjalnych - przyp. red.]).

Superman - fabuła, obsada, premiera

Tytułowy superbohater próbuje godzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia w świecie, który uważa życzliwość za przestarzałą.

Na zdjęciach możecie zobaczyć aktorów oraz postacie z komiksów DC Comics, w których się wcielą w nadchodzącej superbohaterskiej produkcji.

David Corenswet jako Clark Kent/Superman

Superman - data premiery została zaplanowana na 11 lipca 2025 roku.