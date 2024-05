Nicholas Hoult z ogoloną głową - wykapany Lex Luthor. Wiemy, na jakim etapie zdjęć jest Superman

fot. materiały prasowe

Superman z DCU nabiera rumieńców, o czym może świadczyć fakt, że James Gunn wreszcie pokazał pierwsze oficjalne zdjęcie Davida Corensweta w kostiumie. Teraz filmowiec zdradził, na jakim etapie są zdjęcia. W dodatku dzięki nowemu postowi Nicholasa Houlta na Instagramie możemy go sobie lepiej wyobrazić jako kultowego złoczyńcę Lexa Luthora. Zobaczcie sami.

Wiemy, na jakim etapie zdjęć jest Superman

Fan spytał Jamesa Gunna w mediach społecznościowych, kiedy możemy spodziewać się pierwszego zwiastuna Supermana. Filmowiec odpowiedział, że są dopiero mniej więcej w połowie zdjęć. To oznacza, że prawdopodobnie będzie trzeba jeszcze trochę poczekać na trailer. Co ciekawe, jak widać na poniższym ujęciu, plan zdjęciowy jest całkowicie zakryty, zapewne by uniknąć spojlerów i zniechęcić ludzi do robienia zdjęć.

Nicholas Hoult w ogolonej głowie na Lexa Luthora

Nicholas Hoult opublikował w swoich mediach społecznościowych zdjęcia z samochodem wyścigowym Ferrari 296. Choć nie są bezpośrednio powiązane z rebootem Supermana, to aktor ma na nich ogoloną głowę, dokładnie tak, jak grana przez niego postać. To więc dobra okazja, by lepiej przyjrzeć mu się w nowej odsłonie, zanim wreszcie zobaczymy go w pełnym kostiumie.

