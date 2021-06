Supernatural - konflikt między Jaredem Padaleckim i Jensenem Acklesem zażegnany

fot. The CW

Amerykańska stacja The CW planuje nowy serial w świecie Nie z tego świata znanego także jako Supernatural. Po nieudanych próbach stworzenia spin-offu, tym razem... cofają się w czasie. Będzie to prequel. Projekt nosi tytuł The Winchesters, a bohaterami się John i Mary Winchesterowie, czyli rodzice braci Winchester z oryginalnego serialu. Jensen Ackles, który grał Deana Winchestera powróci do tej roli. Będzie narratorem. W projekt nie został zaangażowany Jared Padalecki, drugi z serialowych braci Winchester. Ponoć nie wiedział nawet, że taki serial powstanie.

To miało doprowadzić do konfliktu między aktorami. Twórca serii, Eric Kripke próbował na swoich portalach społecznościowych łagodzić sytuację. Napisał w usuniętym już wpisie, że nie wiedział o tym, że Jared Padalecki nie ma wiedzy na temat projektu, ale już wysłał mu przeprosiny. Doszło też do rozmowy między serialowymi braćmi, którzy wszystko sobie wyjaśnili. Według ich zapewnień, nie ma mowy o żadnym konflikcie między serialowymi braćmi.

https://twitter.com/jarpad/status/1408483566229594116

zrzut ekranu