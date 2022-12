Święto ognia - nowy film Kingi Dębskiej. Co wiemy?

Fot. Zuzanna Szamocka

Święto ognia to produkcja w reżyserii Kingi Dębskiej doskonale znanej z filmów Moje córki krowy, Zabawa, zabawa i Zupa nic. Ma opowiedzieć wymagającą historię, która przyniesie wiele wzruszeń, ale także komediowych momentów. Obsadę tworzą: Kinga Preis, Tomasz Sapryk, Karolina Gruszka, Katarzyna Herman, Mariusz Bonaszewski, Paulina Pytlak oraz tancerka Baletu Narodowego Joanna Drabik.

Święto ognia - fabuła

Anastazja (Paulina Pytlak) ma 20 lat, jest uzależniona od komiksów, gorącej czekolady i zakochana w chłopaku z sąsiedztwa. Gdyby tylko mogła, porwałaby go na randkę albo na koniec świata. Niestety to tylko marzenia, bo od dziecka jest przykuta do wózka, a z otoczeniem porozumiewa się za pomocą specjalnego programu. Mimo wszystkich ograniczeń Nastka nie traci pogody ducha, a optymizmem zaraża wszystkich. Najlepszą relację ma z nią starsza siostra Łucja (Joanna Drabik) – wschodząca gwiazda Baletu Narodowego, która właśnie stanęła u progu wielkiej kariery. Anastazję samotnie wychowuje ojciec Poldek (Tomasz Sapryk). Wkrótce życie całej trójki wkroczy w nowy etap, kiedy do ich drzwi zapuka przebojowa sąsiadka z naprzeciwka – Józefina (Kinga Preis). To za jej sprawą Anastazja i jej bliscy odkryją siebie na nowo, a przy okazji staną twarzą w twarz z rodzinną tajemnicą, która aż nazbyt długo czekała na rozwiązanie.

Święto ognia

Kinga Dębska o filmie

Reżyserka podzieliła się swoimi wrażeniami.

„Święto ognia" przyniesie widzom wiele wzruszeń i oczyszczającego śmiechu, ale też zderzy ich z trudnymi pytaniami. To będzie zupełnie inny film niż wszystkie moje poprzednie. Naprawdę. Jest z pewnością najbogatszy formalnie, najbardziej wymagający narracyjnie, bo i różne czasy, i taniec, i porażenie mózgowe. Dużo wzruszeń i emocji towarzyszyło okresowi zdjęciowemu, wszyscy mieliśmy poczucie, że obcujemy z czymś ważnym i niemal mistycznym. Jedno jest pewne – świat po seansie będzie wyglądał inaczej. Cała ekipa miała poczucie, że ten film nas wszystkich jakoś zmienił. Na lepsze.

Święto ognia zadebiutuje w kinach w 2023 roku.