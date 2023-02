Switchback VR - szykuje się straszna przejażdżka w wirtualnym horrorze

fot. PlayStation.Blog

Brytyjski deweloper Supermassive Games tworzy grę grozy, która wykorzystuje nowoczesną technologię VR w przerażający sposób. Wykorzystując technologię śledzenia oczu w PlayStation VR2, gra Switchback VR wykorzystuje unikalną mechanikę rozgrywki, w której wrogowie poruszają się lub atakują tylko wtedy, gdy mrugasz oczami. Miej oczy otwarte, a będziesz bezpieczny... Być może. Przestrzenny dźwięk pomaga ustalić, którzy wrogowie są najbliżej, więc można próbować się ich pozbyć w odpowiedniej kolejności.

fot. PlayStation.Blog

The Dark Pictures: Switchback VR ma być horror-shooterem na szynach prawdziwie piekielnej kolejki górskiej. Gra osadzona w uniwersum Dark Pictures Anthology i będąca duchowym następcą Until Dawn: Rush of Blood, jest w zasadzie serią koszmarów, które rozgrywają się podczas jazdy kolejką górską przez piekielne domy strachów, jak w tradycyjnych wesołych miasteczkach. A wszystko to podczas odpływania i wracania do przytomności podczas doświadczenia śmierci w katastrofie kolejowej.

Każda z tras ma wiele ścieżek, co gwarantuje, że przejazdy nie będą się powtarzać. Od zniekształconych zjaw na statku-widmie do czarownic, wampirów i seryjnego mordercy żądnego krwi, to wszystko jest jak najbardziej możliwe.

Supermassive korzysta również z haptyki wbudowanej w PS VR2, aby zintensyfikować immersję i sprawić, że gracze poczują, jakby naprawdę byli w centrum horroru. Od brzęku kolejki, gdy wspina się na stromiznę, przez odrzut broni, po wiatr wiejący w dłonie - wszystko to będzie można poczuć. Niektórzy wrogowie będą nawet mieli zdolność do wywierania wrażenia swojej obecności poprzez haptykę, co pozwoli fizycznie poczuć strach.

fot. PlayStation.Blog

The Dark Pictures: Switchback VR będzie miało premierę 15 marca na PlayStation VR2. Natomiast PS VR2 firmy Sony pojawi się już 22 lutego. Przeczytajcie koniecznie nasze wrażenie z grania w nowych goglach VR.