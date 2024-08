Fot. HBO

Reklama

Fani Marvela i komiksów od dawna żyją nadzieją, że na wielkim ekranie ujrzą w końcu pełnoprawnie postać Black Cat, czyli sprytnej złodziejki, przeciwniczki, ale też i wielokrotnej kochanki Spider-Mana, która do tej pory debiut aktorski zaliczyła w Niesamowitym Spider-Manie 2, lecz i tam aktorka nie założyła charakterystycznego dla bohaterki stroju, a była jedynie nieziszczoną zapowiedzią twórców na przyszłość. Od dawna jedną z ulubienic fanów do roli Felicii Hardy jest Sydney Sweeney, aktorka znana m.in. z Euforii czy Tylko nie ty. Niedawno wzięła też udział w Madame Web. Niektórzy mogą pomyśleć, że skoro zagrała już jedną postać z komiksów Marvela dla Sony, to nie zagra drugiej dla Marvel Studios, ale warto spojrzeć na Venom 3: Ostatni taniec, gdzie Chiwetel Ejiofor wciela się prawdopodobnie w nową postać, choć grał już w MCU.

Sydney Sweeney jako Black Cat na nowej fanowskiej grafice

Artysta Boss Logic, który pracował nad wieloma filmami oraz grami, postanowił zaprezentować, w jaki sposób Sydney Sweeney mogłaby prezentować się w kostiumie niesławnej znajomej Spider-Mana. Wiele osób jest przekonanych, że jej pojawienie się w Spider-Manie 4 powinno być oczywistą. Felicia Hardy nie jest bowiem zainteresowana tym, kto znajduje się pod maską Spider-Mana. Jest zauroczona superbohaterskim alter ego Petera Parkera, ale nie nim samym. To byłby ciekawy punkt wyjścia zważywszy na to, że nikt o nim nie pamięta, a MJ od niego odeszła.

Widzielibyście Sydney Sweeney w roli Black Cat?