Nowy projekt Universal Pictures: The Caretaker. Sydney Sweeney w obsadzie

fot. HBO

Universal Pictures zdobyło prawa do opowiadania o nazwie The Caretaker, które napisał Marcus Kliewer. Sydney Sweeney dołączyła do projektu jako członek obsady i producentka. Aktorka jest znana między innymi z popularnego serialu młodzieżowego Euforia, w którym wciela się w rolę Cassie. W przyszłości pojawi się także w filmie Madame Web od Marvela, a w październiku 2022 ogłosiła, że zagra również główną rolę w nowej adaptacji klasyka Barbarella. The Caretaker to kolejna nowość w jej napiętym grafiku.

The Caretaker - nowy projekt Sydney Sweeney

Producentami The Caretaker będą między innymi Michael Bay, Brad Fuller, Scott Glassgold. Karl Gajdusek zajmie się adaptacją scenariusza. O czym jest The Caretaker? Historia opowiada o młodej kobiecie, która postanawia przyjąć posadę opiekunki z Craigslist. Szybko okazuje się, że nowa praca może okazać się o wiele bardziej niebezpieczna, niż przypuszczała.

We Used to Live Here to inna historia Marcusa Kliewera, która została w 2021 roku sprzedana Netflixowi.