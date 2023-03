System Shock - remake kultowej gry ma datę premiery. Kiedy zmierzymy się z SHODAN?

fot. materiały prasowe

Remake System Shock miał trafić na rynek w marcu 2023 roku, ale twórcy będą potrzebować więcej czasu na dopracowanie swojego dzieła. Na szczęście opóźnienie nie będzie zbyt długie, a na dodatek poznaliśmy już konkretną datę premiery gruntownie odświeżonej wersji tej kultowej produkcji: na PC (Steam, GOG i Epic Games Store) zadebiutuje ona już 30 maja. Na wersję konsolowa będziemy musieli poczekać dłużej, ale żaden konkretny termin jeszcze nie padł.

Nadchodzący System Shock to remake gry w klimatach science-fiction, która pojawiła się na rynku w 1994 roku. Nowa wersja zaoferuje znaną rozgrywkę z nową, współczesną oprawą graficzną, muzyką i udźwiękowieniem, a także szereg innych zmian. Gracze mogą liczyć między innymi na usprawnione sterowanie i interfejs, a także nowych przeciwników, więcej opcji walki czy ulepszonych schemat hakowania. Tytuł ten ma być skierowany zarówno do fanów oryginału, jak i graczy, którzy nie mieli z nim wcześniej do czynienia.