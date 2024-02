Szef Nvidii odradza młodym ludziom naukę programowania

fot. zrzut ekranu YouTube

Reklama

Teraz Jensen Huang udzielił przeciwnej rady. CEO Nvidia uważa, że sztuczna inteligencja uczyniła naukę programowania zbędną, a ludzie zamiast tego powinni skupić się na nauce umiejętności z ważniejszych dziedzin, takich jak biologia, edukacja, rzemiosło czy uprawa roli.

Przemawiając na niedawnym World Government Summit w Dubaju, Huang przyznał, że jego oświadczenie jest przeciwieństwem tego, co większość luminarzy technologii mówiła w ciągu ostatnich 10 lub 15 lat: że każdy, a już zwłaszcza dzieci, powinien nauczyć się programować.

Naszym zadaniem jest stworzenie takiej technologii komputerowej, by nikt nie musiał programować. I żeby językiem programowania był ludzki. Każdy na świecie jest teraz programistą. To jest cud sztucznej inteligencji

To nie pierwszy raz, kiedy Huang wygłasza takie stwierdzenia. Niemal dokładnie rok temu, podczas serii wystąpień na Uniwersytecie Haas w Berkeley, Huang mówił o tym, jak zdolności ChatGPT do pisania programów mogą zmienić informatyczny krajobraz. „Dosłownie każdy może zaprogramować komputer” – powiedział. „Zdemokratyzowaliśmy informatykę w bardzo, bardzo dużym stopniu”.

Związek generatywnej sztucznej inteligencji z programowaniem jest tematem spornym. Szef Stability AI, Emad Mostaque, uważa, że może ona zastąpić dużą liczbę ludzkich programistów, zwłaszcza w Indiach, gdzie jego zdaniem outsourcingowe miejsca pracy w tej dziedzinie wyginą do przyszłego roku z powodu postępów sztucznej inteligencji.

Legendarny twórca gier i założyciel id Software, John Carmack, również miał coś do powiedzenia na ten temat:

https://twitter.com/ID_AA_Carmack/status/1762110222321975442

Z drugiej strony, jakość kodu tworzonego przez sztuczną inteligencję nie jest najwyższa. Zostało to podkreślone w zeszłorocznym badaniu przeprowadzonym przez Purdue University, które wykazało, że ChatGPT pomylił się w ponad połowie pytań programistycznych. Co więcej, wielu ekspertów zwróciło uwagę, że wiele poprzednich wynalazków również miało „zabić” jakąś dziedzinę, ale ostatecznie nowa technologia dołączała do tradycyjnych metod pracy, zamiast je eliminować.

Huang dodał, że ważne jest, aby ludzie nauczyli się korzystać z generatywnej sztucznej inteligencji. „Ważne jest, abyśmy podnosili kwalifikacje wszystkich, a proces podnoszenia kwalifikacji, jak sądzę, będzie zachwycający i zaskakujący” – powiedział.

Huang ma jednak o wiele więcej powodów (kilka miliardów…) niż inni, by wychwalać zalety sztucznej inteligencji. Nvidia kontroluje około 80% rynku wysokiej klasy sprzętu obliczeniowego wykorzystywanego do działania generatywnych sztucznych inteligencji, więc kapitalizacja rynkowa firmy osiągnęła niemal dwa biliony (!) dolarów. A to sprawiło, że fan skórzanych kurtek stał się 21. najbogatszą osobą na świecie. Zyski Nvidia osiągnęły 22,1 miliarda dolarów w samym tylko ostatnim kwartale, co stanowi wzrost o imponujące 265% rok do roku i przełożyło się na rosnący kurs akcji firmy.