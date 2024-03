Szogun - zwiastun 3. odcinka. Krew zostanie przelana

fot. materiały prasowe

Szogun to serial wybitny, wyjątkowy i na długo zapada w pamięć. Każdy dziennikarz, który oglądał 8 odcinków i nazywa to dzieło arcydziełem, zapewnia, że przez ten czas poziom jest cały czas wysoki, a w niektórych momentach sięga jeszcze większych wyżyn. 3. odcinek to troszkę więcej akcji, bo widzimy w trailerze, że wyprawa, w której są Blackthorne i Mariko, została przez kogoś napadnięta i wszędzie latają ogniste strzały. Samurajowie w akcji, krew zostanie przelana, a do tego będzie się dziać na morzu. Zobaczcie sami.

Szogun - zwiastun 3. odcinka

Szogun - o czym jest serial?

Historia rozgrywa się w 1600 roku u schyłku trwającej prawie wiek wojny domowej w Japonii. Yoshii Toranaga walczy o życie, gdy rada regentów zmawia się przeciwko niemu. W tym czasie tajemniczy statek z Europy zostaje odnaleziony nieopodal wioski rybackiej.

W obsadzie są Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis, Anna Sawai, Tadanobu Asano, Hiroto Kanai, Takehiro Hira, Moeka Hoshi, Tokuma Nishioka, Shinnosuke Abe, Yuki Kura oraz Fumi Nikaido..

Szogun co tydzień we wtorki na Disney+.