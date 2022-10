Szokujące detale w horrorach, które mogliście przegapić - prawdziwe ludzkie szkielety, picie krwi, wskazówki

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Halloween tuż za rogiem. Wielu widzów wybiera się do kina, by obejrzeć horror na dużym ekranie. Niektórzy komponują też własną listę klasyków na domowe seanse. Zanim zdecydujecie się na którąkolwiek z tych opcji, przyjrzyjcie się naszej galerii najciekawszych detali z kina grozy, które mogły Wam wcześniej umknąć. Dzięki temu będziecie wiedzieli, na co zwrócić uwagę.

Może podzielicie się z nami ciekawostkami, których do tej pory nikt przed Wami nie zauważył? Czekamy na Wasze propozycje! Dajcie też znać w komentarzach, czy zauważyliście poniższe elementy, czy nie mieliście o nich pojęcia.

X detali w horrorach, które mogliście przegapić [GALERIA]

Poniższa galeria zawiera spojlery zdradzające fabułę horrorów! Jeśli nie chcecie sobie psuć niespodzianki, to nie zaglądajcie do środka. Za to koneserów kina grozy, którzy nie mają żadnych zaległości, zapraszamy do lektury.

Na liście znalazły się ciekawostki między innymi z takich horrorów jak Ciche Miejsce, Annabelle, Midsommar, To my i Dziedzictwo. Hereditary.