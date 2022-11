Szpital New Amsterdam - zmiany w obsadzie 5. sezonu. Kto odszedł?

fot. materiały prasowe

Twórcy serialu New Amsterdam podjęli decyzję, że 5. sezon będzie zarazem ostatnim. Pomimo wciąż fantastycznych wyników oglądalności chcą zakończyć historię u szczytu popularności. Nie idzie on więc drogą popularnych Chirurgów, których końca nie widać od prawie dwóch dekad.

New Amsterdam - zmiany w obsadzie

Freema Agyeman nie pojawia się w 5. sezonie w roli dr Helen Sharpe, którą grała od samego początku. Według informacji TVLine sama aktorka podjęła decyzje o odejściu z serialu. Najprawdopodobniej ma to związek z chęcią pracy przy innych projektach. W momencie ogłoszenia decyzji kręciła serial w Wielkiej Brytanii, a New Amsterdam był kręcony w USA.

Aby wypełnić tę lukę, Sandra Mae Frank, która gra dr Elizabeth Wilder, została awansowana do regularnej obsady sezonu. Oznacza to, że będzie pojawiać się praktycznie we wszystkich odcinkach, więc jej rola została zwiększona.

Do obsady dołączyła też Kathryn Prescott, znana z serialu Finding Carter. Dostała ona rolę powracającą, czyli pojawi się w większości odcinków. Zagra Vanessę Bloom, siostrę dr Lauren Bloom. Mają one bardzo skomplikowaną relację. Vanessa jest opisywana jako dziecinna dziewczyna, która nie chce dorosnąć, znaleźć sobie pracy, nie chce pozostać trzeźwa i żyć zgodnie z zasadami.

Szpital New Amsterdam - premiera 5. sezonu w Polsce już 16 listopada o 22:00 w FOX.