Znalazł się oficjalny wydawca mangi narysowanej przez AI. Sprawa wzbudza kontrowersje

Grafiki generowane przez Sztuczną Inteligencję nie tracą na popularności. Na fali tego nowego trendu pojawia się wiele pytań, dotyczących praw autorskich i etyki, ponieważ prace wielu artystów na całym świecie są wykorzystywane bez ich zgody, by "nakarmić" system obrazami. W tym świetle na pewno ciekawa jest informacja, którą przekazało ComicBook.com. Portal twierdzi, że wydawca z Japonii zamierza opublikować mangę narysowaną dzięki Sztucznej Inteligencji.

ComicBook.com opierało się na aktualizacji, przekazanej przez twórcę wspomnianej mangi, którego możecie znaleźć na platformie Twitter pod nazwą @Rootpoot.

Sztuczna Inteligencja - manga narysowana przez AI

Rootport napisał, że będzie współpracować z Shinchoshą, a wydawnictwo Bunch Comics opublikuje eksperymentalną mangę 9 marca 2023 roku. Twórca używał oprogramowania AI, by stworzyć komiks, od podstaw do detali. Obiecał też, że gdy cały tom zostanie wydany, podzieli się zakulisowymi informacjami, w jaki sposób zastosowano Sztuczną Inteligencję do tego projektu.

https://twitter.com/rootport/status/1557233170348617728

Pierwsze grafiki z pewnością mają cyberpunkowy klimat. Rootport w swoim komiksie zamierza na nowo opowiedzieć historię Momotaro, postaci z japońskiego folkloru. Manga rozpoczyna się, gdy starsza para znajduje tajemniczego chłopca przed klubem ze striptizem w Neo Okayama. Okazuje się, że dzieciak ma przy sobie cenne informacje, a Momotaro - w tej wersji Peach John - otrzyma zadanie, by chronić dane przed wrogami.