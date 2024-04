Sztuczna inteligencja w telewizorach Samsung na rok 2024

fot. Samsung

Reklama

Tegoroczna oferta koreańskiego lidera światowej sprzedaży telewizorów wyróżnia się bezprecedensowymi możliwościami sztucznej inteligencji, dopracowanymi technologiami poprawy obrazu i dźwięku, wysublimowanym wzornictwem oraz rozbudowanymi funkcjami smart, które jeszcze bardziej uprzyjemniają użytkowanie.

Rok 2024 jest dla Samsunga przełomowy pod względem wykorzystania sztucznej inteligencji w telewizorach. Nowa generacja procesorów Neural Quantum 8K Gen3 we flagowych modelach otwiera drzwi do szeregu innowacyjnych funkcji i ulepszeń obrazu, zapewniając użytkownikom bezprecedensowe wrażenia wizualne i dźwiękowe.

fot. Samsung

Samsung od lat inwestuje w rozwój technologii AI, wierząc, że sztuczna inteligencja może znacząco poprawić naszą jakość życia. W 2022 roku firma ogłosiła plany zainwestowania ponad 350 miliardów dolarów w nowe technologie, w tym półprzewodniki, sztuczną inteligencję i biotechnologię. W 2023 roku Samsung zaprezentował własną platformę generatywnej sztucznej inteligencji o nazwie Samsung Gauss, składającą się z trzech modeli: Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code i Samsung Gauss Image.

fot. Samsung

Postęp Samsunga w dziedzinie AI najlepiej obrazuje rozwój procesorów zasilających telewizory tej marki. Pierwsza generacja TV Samsung z możliwościami AI – seria Excellence Line – dysponowała układami Neural Quantum wykorzystującymi 20 sieci neuronowych. W drugiej generacji procesorów, NQ4 AI Gen2, stosowanych w telewizorach Neo QLED QN900C i QN800C, liczba wykorzystywanych sieci wzrosła do 64.

fot. Samsung

Obecna, najnowsza generacja procesorów – Neural Quantum 8K Gen3 – obsługuje już 512 takich sieci (układy te znalazły zastosowanie w telewizorze Samsung Neo QLED QN900D 2024). Dzięki temu procesor NQ8 AI Gen3 oferuje 25-krotnie większą pojemność sieci neuronowej niż poprzednik, charakteryzując się doskonałą wydajnością i szybkością działania.

Sztuczna inteligencja w telewizorach Samsung to nie tylko lepsza jakość obrazu i dźwięku, ale także szereg dodatkowych korzyści związanych z ogólnym użytkowaniem telewizora. Funkcje takie jak Obraz Adaptacyjny, Upłynniacz Ruchu AI Pro, Wzmocnienie Głębi Obrazu Pro, Automatyczny Remastering HDR, Automatyczny Tryb Gry AI, Dźwięk Adaptacyjny Pro i Tryb Dostosowywania AI zapewniają komfort oglądania i dostosowują się do indywidualnych potrzeb użytkownika.

fot. Samsung

Nowa generacja telewizorów Samsung AI to idealny wybór dla użytkowników, którzy szukają najwyższej jakości obrazu, inteligentnych funkcji i bogatego zestawu funkcji multimedialnych. Sztuczna inteligencja wkracza w nową fazę, oferując bezprecedensowe możliwości i otwierając drzwi do zupełnie nowego poziomu rozrywki.

Samsung prezentuje nowe telewizory na rok 2024: imponująca jakość obrazu, inteligentne funkcje i stylowy design

Samsung w 2024 roku stawia na innowacje i oferuje szeroką gamę telewizorów dla każdego użytkownika. Nowe modele łączą w sobie najnowocześniejsze technologie, inteligentne funkcje i stylowy design, zapewniając niezrównane wrażenia podczas oglądania.

Flagowa seria Excellence Line zachwyca najwyższą jakością obrazu dzięki rozdzielczości 8K, procesorowi NQ8 AI Gen3 i smukłej konstrukcji Infinity Air Design. Modele QN900D i QN800D to idealny wybór dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy cenią sobie perfekcję w każdym detalu.

fot. Samsung

Seria Samsung OLED na 2024 rok oferuje głęboką czerń, żywe kolory i nieskończony kontrast dzięki technologii OLED. Modele S95D, S94D, S92D, S90D i S85D dostępne są w różnych rozmiarach ekranu, od 48 do 83 cali, i zapewniają doskonałe wrażenia wizualne podczas oglądania i grania. Topowy model S95D wyróżnia się redukującą odbicia powłoką Glare Free.

fot. Samsung

Telewizory Samsung Neo QLED łączą w sobie technologię Quantum Mini LED z innowacyjnymi rozwiązaniami Samsunga. Modele QN95D, QN92D, QN90D i QN85D oferują realistyczny obraz o imponującej jasności, głębokiej czerni i żywych kolorach. Idealne dla miłośników filmów, sportu i gier. Wśród serii Neo QLED wielkością wyróżnia się model QN90D dostępny z ekranem o przekątnej aż 98 cali. Z kolei graczom na pewno przypadnie go gustu model QN95D z panelem o częstotliwości odświeżania aż 144 Hz.

fot. Samsung

Podstawowa seria Samsung QLED to doskonały stosunek jakości do ceny. Modele Q80D, Q77D, Q74D, Q70D, Q68D, Q67D i Q60D dostępne są w wielu rozmiarach i oferują żywe kolory, wysoką jakość obrazu i szeroki wybór funkcji smart. Do stawki dołącza też seria Crystal UHD, dostępna w przekątnych od 43 do 98 cali z panelami o częstotliwości odświeżania 100 Hz.

Dla użytkowników szukających nie tylko telewizora, ale również elementu wystroju wnętrza, Samsung oferuje serię Lifestyle. W 2024 otwiera ją nowy model The Frame - telewizora wyglądającego jak obraz na ścianie i oferującego subskrypcje dzieł sztuki do wyświetlania. W 2024 seria MicroLED to aż 5 modeli wyjątkowych telewizorów z imponującymi ekranami do 114 cali. W serii Lifestyle znajdziemy też model The Serif, The Sero, The Terrace – telewizory o unikalnym designie i zastosowaniach oraz projektory The Premiere i The Freestyle.

fot. Samsung

Wszystkie nowe telewizory Samsung Smart TV 2024 wyposażone są w system operacyjny Tizen i aplikację SmartThings, zapewniając łatwy dostęp do ulubionych treści oraz sterowania inteligentnymi urządzeniami. Dołączone piloty zdalnego sterowania SolarCell zasilane są energią słoneczną, co jest przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem.

Nowe telewizory Samsung na rok 2024 to doskonały wybór dla każdego, kto szuka najwyższej jakości obrazu, inteligentnych funkcji i stylowego designu.